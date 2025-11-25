Школу №16 в Орехово-Зуеве обновят к 1 сентября 2026 года
В Орехово-Зуевском округе начали капитальный ремонт школы № 16 на улице Мадонской, 4. Подрядчик уже приступил к фасадным работам, сообщили в Минстрое Подмосковья.
На объекте работают 30 человек, используют одну единицу техники. Сейчас рабочие заканчивают демонтаж, ведут отделочные и общестроительные работы, ремонтируют кровлю и обновляют фасад.
В ходе капремонта в здании площадью 7 048 м² обновят инженерные коммуникации и сантехнику, обустроят новые входные группы, проведут внутренние отделочные работы, закупят современную мебель и оборудование для учеников.
Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодёжь и дети». Открыть обновлённое учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.
