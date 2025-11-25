Достижения.рф

Школу №16 в Орехово-Зуеве обновят к 1 сентября 2026 года

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Орехово-Зуевском округе начали капитальный ремонт школы № 16 на улице Мадонской, 4. Подрядчик уже приступил к фасадным работам, сообщили в Минстрое Подмосковья.



На объекте работают 30 человек, используют одну единицу техники. Сейчас рабочие заканчивают демонтаж, ведут отделочные и общестроительные работы, ремонтируют кровлю и обновляют фасад.

В ходе капремонта в здании площадью 7 048 м² обновят инженерные коммуникации и сантехнику, обустроят новые входные группы, проведут внутренние отделочные работы, закупят современную мебель и оборудование для учеников.

​Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области
Работы ведут по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекту «Молодёжь и дети». Открыть обновлённое учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.
Ирина Паршина

