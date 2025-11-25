Школу №16 в Орехово-Зуеве обновят к 1 сентября 2026 года

25 ноября 2025, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В Орехово-Зуевском округе начали капитальный ремонт школы № 16 на улице Мадонской, 4. Подрядчик уже приступил к фасадным работам, сообщили в Минстрое Подмосковья.