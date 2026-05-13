Школу №16 в Орехово-Зуеве откроют после капремонта в новом учебном году
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проконтролировал ход работ по капремонту школы №16 в Орехово-Зуеве. Обновлённую школу откроют в новом учебном году
Глава региона поговорил с директорами и педагогами этого и других образовательных учреждений, которые ремонтируют в округе.
Основное здание школы №16 построили более 50 лет назад. Оно не справлялось с нагрузкой, и в 2021 году для начальной школы открыли пристройку на 300 мест. Это позволило уйти от второй смены. А в прошлом году в рамках президентской программы начали капремонт основного корпуса на площади более 7000 квадратных метров.
«По всей стране в рамках указа президента ведётся не только строительство новых школ, но и капитальный ремонт объектов. Это приносит радость детям, родителям и учителям. В Орехово-Зуево новые школы после капремонта открываются не только в самом городе, но и в малых населённых пунктах. Сейчас в работе – четыре школы и колледж, – сказал губернатор.По его словам, к капремонту основного корпуса школы №16 приступили прошлой осенью, а 1 сентября она будет готова принять учеников.
Сейчас школа готова наполовину. На объекте работают около 70 человек. В здании появятся коворкинг-зона с библиотекой, центр детских инициатив и медиацентр. В нём обновят оборудование и благоустроят территорию.
«Пять лет назад у нас появилась новая современная пристройка, а теперь и основное здание 1977 года постройки обретает новый облик. Мы делали косметический ремонт, но капитального за всё это время не было. Нам меняют не только фасад, но и коммуникации, кровлю. Будет полностью новое наполнение. Сюда пойдут ребята основной и старшей школы», – рассказала директор школы Ольга Глазнева.В школе есть математические классы, а также предпрофессиональные - медицинские, инженерные, ИТ и медиаклассы.
За пять лет в рамках президентской программы в округе было капитально отремонтировано 16 объектов образования, в том числе три детсада