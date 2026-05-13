Школу №16 в Орехово-Зуеве откроют после капремонта в новом учебном году

Андрей Воробьёв

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв проконтролировал ход работ по капремонту школы №16 в Орехово-Зуеве. Обновлённую школу откроют в новом учебном году





Глава региона поговорил с директорами и педагогами этого и других образовательных учреждений, которые ремонтируют в округе.



Основное здание школы №16 построили более 50 лет назад. Оно не справлялось с нагрузкой, и в 2021 году для начальной школы открыли пристройку на 300 мест. Это позволило уйти от второй смены. А в прошлом году в рамках президентской программы начали капремонт основного корпуса на площади более 7000 квадратных метров.

«По всей стране в рамках указа президента ведётся не только строительство новых школ, но и капитальный ремонт объектов. Это приносит радость детям, родителям и учителям. В Орехово-Зуево новые школы после капремонта открываются не только в самом городе, но и в малых населённых пунктах. Сейчас в работе – четыре школы и колледж, – сказал губернатор.

«Пять лет назад у нас появилась новая современная пристройка, а теперь и основное здание 1977 года постройки обретает новый облик. Мы делали косметический ремонт, но капитального за всё это время не было. Нам меняют не только фасад, но и коммуникации, кровлю. Будет полностью новое наполнение. Сюда пойдут ребята основной и старшей школы», – рассказала директор школы Ольга Глазнева.