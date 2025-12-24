В подольском ЖК «Новая Щербинка» построили школу
Строительство школы завершили на территории жилого комплекса «Новая Щербинка» в Подольске. Объекту выдали заключение о соответствии проектной документации. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.
Общая площадь здания составляет свыше 12 тысяч квадратных метров. Там есть всё, что необходимо для качественного обучения.
«Классы и учебные лаборатории оборудованы по последнему слову техники. А в актовом зале можно готовить и проводить культурные мероприятия профессионального уровня: там есть сценическая площадка, специальные зоны для музыкальных инструментов, помещения для реквизита и костюмов», — говорится в сообщении.Новую школу введут в эксплуатацию в ближайшее время.