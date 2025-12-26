В Долгопрудном открылся после капремонта детский сад №9

26 декабря 2025, 18:24

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Детский сад №9 на 280 воспитанников, расположенный на Северной улице в Долгопрудном, капитально отремонтировали. Сейчас учреждение снова работает. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Здание, построенное 56 лет назад, обновили по областной госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».





«Общая площадь детского сада составляет более 1,8 тыс. квадратных метров. В рамках капитального ремонта там обновили фасад, кровлю и входную группу, заменили все инженерные системы и сантехнику, а также провели внутреннюю отделку помещений», — говорится в сообщении.