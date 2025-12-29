Новый детский сад на 220 малышей построят в Одинцово
В поселке ВНИИСОК Одинцовского округа продолжают строить новый детский сад на 220 малышей. Сейчас строители сносят оставшуюся часть аварийного здания и устраивают фундамент будущего дошкольного учреждения, сообщили в подмосковном Минстрое.
Работы идут по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета региона.
«На объекте 30 рабочих и 4 единицы техники. Ведется демонтаж оставшейся части аварийного здания, устройство фундаментной плиты», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.Новый детский сад рассчитан на 10 групп. В каждой будет спальня, игровая и буфет. В здании также разместят музыкальный и физкультурный залы, кружковую зону, методические кабинеты, медицинский блок и пищеблок полного цикла.
Территорию вокруг детского сада благоустроят: сделают игровые и спортивные площадки, озелененят, обустроят проезды и тротуары. Для детей установят теневые навесы и малые архитектурные формы с учетом возраста.
Открыть детский сад планируют в 2027 году.