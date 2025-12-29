Новый детский сад на 220 малышей построят в Одинцово

29 декабря 2025, 14:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

В поселке ВНИИСОК Одинцовского округа продолжают строить новый детский сад на 220 малышей. Сейчас строители сносят оставшуюся часть аварийного здания и устраивают фундамент будущего дошкольного учреждения, сообщили в подмосковном Минстрое.





Работы идут по госпрограмме Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета региона.

«На объекте 30 рабочих и 4 единицы техники. Ведется демонтаж оставшейся части аварийного здания, устройство фундаментной плиты», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.