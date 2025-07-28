Цифровыми зонами МЦФ Подмосковья воспользовались более 1,8 млн человек

28 июля 2025, 12:54

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Свыше 1,8 млн человек обратились за получением онлайн-услуг в цифровые зоны подмосковных офисов «Мои документы» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.





Важность востребованности цифровых зон отметила директор госучреждения «МО МФЦ» Галина Варганова.





«Тот факт, что число посетителей цифровых зон региональных офисов «Мои документы» превысило полтора миллиона, говорит о значительном повышении уровня интереса и осведомленности населения о возможности быстро и качественно получить электронные услуги в МФЦ», — сказала Галина Варганова.