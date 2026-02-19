Волонтёры расчистили снег у Совета ветеранов в Домодедове

19 февраля 2026, 17:39

оригинал Фото: ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Эдуард Стратонов

Входную группу у Совета ветеранов войны и труда в Домодедове и ведущую туда пешеходную тропинку очистили от снега участники движения «Волонтёры Подмосковья». Об этом сообщает корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье» Эдуард Стратонов.





В борьбе с последствиями мощного снегопада, который принёс в столичный регион циклон «Валли», участвуют все сотрудники коммунальных служб округа. Но и помощь волонтёров очень важна.





«В такие дни каждый житель должен поддерживать тех, кто рядом. В каждом человеке есть частичка добра, и важно делиться ею, помогая другим», — сказала волонтёр Анастасия Попова.