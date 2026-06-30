Школу в деревне Кузнецы откроют после капремонта к 1 сентября
В здании школы №11 на улице Новой в деревне Кузнецы Павлово-Посадского городского округа началась внутренняя отделка. Работы проходят в рамках капремонта, сообщили в пресс-службе муниципалитета.
Готовность объекта составляет 64,4%, ремонт идёт по графику.
«Позади демонтаж и усиление стен. Сейчас на площадке кипит жизнь: монтируют перегородки, инженерные сети, систему отопления, вентфасад и кровлю. Ведут установку окон, штукатурку, строительство футбольного поля», – отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Сергей Балашов.Завершить ремонт здания площадью около 4000 квадратных метров планируют к 1 сентября. Всего в школе числятся около 270 учеников.
Работы ведут за счёт средств регионального бюджета в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», а также национального проекта «Молодёжь и дети».