Врип главы Павловского Посада Балашов проведёт объезд территории округа

30 июня 2026, 14:22

Фото: istockphoto.com/Benito Juncal

Объезд территории Павлово-Посадского округа планирует провести на текущей неделе временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Сергей Балашов. Об этом он заявил по итогам совещания с представителями муниципальной администрации и профильных служб.





Главной целью поездки будет проверка локаций, где ведутся стройки и реконструкции по Народной программе партии «Единая Россия».





«Лично оценим состояние объектов, которые ремонтируются и строятся в рамках Народной программы «Единой России». Для меня важно держать на контроле качество и сроки, чтобы все обязательства перед жителями выполнялись в полном объёме», — написал Сергей Балашов в своих соцсетях.