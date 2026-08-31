В посёлке санатория «Мцыри» под Химками снесли аварийный дом на четыре квартиры
Одноэтажный деревянный дом с четырьмя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке санатория «Мцыри» округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом построили в 1953 году, его общая площадь составляла около 170 квадратных метров.
«Со временем конструкции износились и пришли в негодность. Здание признали аварийным и после того, как оттуда расселили жильцов, внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос дома завершён. Строительный мусор с участка, который занимало здание, планируют убрать до конца сентября.
Всего в округе Химки выявили 454 аварийных здания, недостроя и самостроя. В настоящее время 338 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.