В посёлке санатория «Мцыри» под Химками снесли аварийный дом на четыре квартиры

31 августа 2026, 13:28

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Одноэтажный деревянный дом с четырьмя квартирами, находившийся в аварийном состоянии, снесли в посёлке санатория «Мцыри» округа Химки. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили в 1953 году, его общая площадь составляла около 170 квадратных метров.





«Со временем конструкции износились и пришли в негодность. Здание признали аварийным и после того, как оттуда расселили жильцов, внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.