Шнуров отказался от злободневных песен и просмотра новостей

28 июля 2025, 00:02

Сергей Шнуров объяснил исчезновение актуальных песен в творчестве «Ленинграда»

Сергей Шнуров (Фото: Telegram @LeningradShnurov)

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров заявил, что больше не пишет песни на актуальные темы, сознательно отключившись от новостной повестки. Свое решение он объяснил на пресс-конференции в рамках фестиваля «НАШИ В ГОРОДЕ» в Москве.





Во время выступления на фестивале «НАШИ В ГОРОДЕ» 27 июля, где группа «Ленинград» стала хедлайнером, Сергей Шнуров раскрыл причины изменений в своем творчестве. Музыкант отверг сравнения с великими поэтами, но признал, что ранее вдохновлялся работой Владимира Маяковского над рекламными слоганами:





«Раньше я сознательно заставлял себя сочинять на злобу дня, ориентируясь на его опыт. Сейчас этим не занимаюсь — полностью отключился от новостного потока».

«Запрещать слова - это самое глупое, наверное, чем можно заниматься. Это говорит о том, что у наших депутатов магическое мышление».