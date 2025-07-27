Дети Татьяны Лазаревой* хотели отписаться от нее из-за нового закона в России
Лазарева* заявила, что по новому закону она не террористка и не экстремистка
Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала в соцсетях о том, что россиян не осудят за подписку на ее странички на фоне нового закона об экстремизме в стране.
Звезду сериала «33 квадратных метра» заочно осудили и внесли в соответствующий перечень в прошлом году. Иноагентом ее признали в июле 2022 года. Знаменитость пояснила, что кто-то из ее наследников решил отписаться от семейных чатов с матерью. Лазареву* цитирует портал Super.
«По российским законам я не террористка и не экстремистка — запомните это, дети. А то кое у кого особо ретивого уже была попытка выйти из семейного чата в вотсапе», — сказано в материале Super.Лазарева* уехала из России, осудив спецоперацию на Украине в феврале 2022 года. Женщина сейчас проживает в Испании. В РФ ей заочно присудили 6,5 года колонии по статье о пропаганде терроризма.
*Признана иноагентом в РФ и внесена Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов
**Запрещен в РФ