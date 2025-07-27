Дети Татьяны Лазаревой* хотели отписаться от нее из-за нового закона в России

27 июля 2025, 22:28

Лазарева* заявила, что по новому закону она не террористка и не экстремистка

Татьяна Лазарева* (Фото: Instagram**/lazarevatut)

Телеведущая Татьяна Лазарева* рассказала в соцсетях о том, что россиян не осудят за подписку на ее странички на фоне нового закона об экстремизме в стране.





Звезду сериала «33 квадратных метра» заочно осудили и внесли в соответствующий перечень в прошлом году. Иноагентом ее признали в июле 2022 года. Знаменитость пояснила, что кто-то из ее наследников решил отписаться от семейных чатов с матерью. Лазареву* цитирует портал Super.





«По российским законам я не террористка и не экстремистка — запомните это, дети. А то кое у кого особо ретивого уже была попытка выйти из семейного чата в вотсапе», — сказано в материале Super.

