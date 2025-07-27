Прохор Шаляпин женился на победительнице популярного шоу

27 июля 2025, 19:00

Шаляпин женился на победительнице проекта «Кондитер» в шоу «Свадьба вслепую»

Прохор Шаляпин (Фото: Телеграм/aChaliapin)

Российский певец Прохор Шаляпин вновь связал себя узами брака, правда, на этот раз в рамках телепроекта «Свадьба вслепую» на канале «Пятница!». Его избранницей стала 37-летняя Ольга Вашурина — победительница кулинарного шоу «Кондитер» и телеведущая.