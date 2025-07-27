Прохор Шаляпин женился на победительнице популярного шоу
Российский певец Прохор Шаляпин вновь связал себя узами брака, правда, на этот раз в рамках телепроекта «Свадьба вслепую» на канале «Пятница!». Его избранницей стала 37-летняя Ольга Вашурина — победительница кулинарного шоу «Кондитер» и телеведущая.
Стоит отметить, что этот проект — своего рода эксперимент: незнакомцы становятся супругами на неделю, чтобы понять, готовы ли они стать парой по-настоящему.
Известно, что с 2013 по 2015 годы шоумен был женат на предпринимательнице Ларисе Копенкиной, разница в возрасте с которой составляла 28 лет. В 2021-м он расписался с коллегой по цеху Татьяной-Клаудией Дэвис, скончавшейся через несколько месяцев после торжества. По словам артиста, впервые он женился в 18 лет на взрослой женщине.
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