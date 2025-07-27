Филипп Киркоров пришёл на день рождения дочерей хирурга Тимура Хайдарова

27 июля 2025, 21:53

Пластический хирург Тимур Хайдаров отпраздновал день рождения дочерей

Тимур Хайдаров (Фото: Instagram* @dr.timur_khidarov)

Эстрадный певец Филипп Киркоров посетил день рождения дочерей пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом стало известно из личного блога супруги Хайдарова.