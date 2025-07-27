Филипп Киркоров пришёл на день рождения дочерей хирурга Тимура Хайдарова
Эстрадный певец Филипп Киркоров посетил день рождения дочерей пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом стало известно из личного блога супруги Хайдарова.
У скандально известного хирурга Хайдарова и его жены Светланы Сильваши две дочери. Старшая из девочек Амира родилась в 2022 году, а младшая Теона появилась на свет 19 июня 2024 года. Родители решили совместить два дня рождения своих дочек и сделать максимально пышное празднество.
На показанных Светланой кадрах видно, что Хайдаров держит на руках одну дочь, а мать — другую. Рядом со счастливой семьёй стоит Филипп Киркоров, приглашённый на мероприятие. Певец был удостоен чести первым разрезать праздничный торт, который был выполнен в виде цирка с шатрами и каруселями.
Отмечается, что на дне рождения дочерей хирурга был замечен певец Леша Свик с возлюбленной Ксенией Ткачёвой.
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