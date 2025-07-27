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Филипп Киркоров пришёл на день рождения дочерей хирурга Тимура Хайдарова

Пластический хирург Тимур Хайдаров отпраздновал день рождения дочерей
Тимур Хайдаров (Фото: Instagram* @dr.timur_khidarov)

Эстрадный певец Филипп Киркоров посетил день рождения дочерей пластического хирурга Тимура Хайдарова. Об этом стало известно из личного блога супруги Хайдарова.



У скандально известного хирурга Хайдарова и его жены Светланы Сильваши две дочери. Старшая из девочек Амира родилась в 2022 году, а младшая Теона появилась на свет 19 июня 2024 года. Родители решили совместить два дня рождения своих дочек и сделать максимально пышное празднество.

На показанных Светланой кадрах видно, что Хайдаров держит на руках одну дочь, а мать — другую. Рядом со счастливой семьёй стоит Филипп Киркоров, приглашённый на мероприятие. Певец был удостоен чести первым разрезать праздничный торт, который был выполнен в виде цирка с шатрами и каруселями.

Отмечается, что на дне рождения дочерей хирурга был замечен певец Леша Свик с возлюбленной Ксенией Ткачёвой.

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Ольга Щелокова

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