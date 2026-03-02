Шорт-трекисты из Подмосковья взяли две награды первенства России
Две бронзовые медали завоевали юниорские команды из Московской области на первенстве России по шорт-треку. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Женская сборная Подмосковья заняла третье место в эстафете на дистанции 3000 метров.
«За команду выступали Маргарита Черепнина из Клина и Виктория Крамаренко, Полина Лазарева, Алиса Руссу и Вероника Шарай из Коломны. Первое место они уступили спортсменкам из Санкт-Петербурга, а второе — москвичкам», — говорится в сообщении.Мужская сборная также показала третий результат в эстафете на 3000 метров. В состав команды вошли Иван Киприн из Клина, Дмитрий Власов и Егор Чекмарев из Бронниц и Георгий Козулин и Сергей Тремаскин из Коломны. Золото выиграли представители Санкт-Петербурга, а серебро — команда из Москвы.