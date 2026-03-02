Юные самбисты из Пушкина стали призёрами Всероссийского турнира
Воспитанники клуба спортивных единоборств «Аврора» и спортивной школы «Пушкино» приняли участие во Всероссийском турнире по самбо среди юношей 12-14 лет, посвящённом памяти офицера-десантника Константина Яковлева, и завоевали три медали. Об этом сообщает пресс-служба администрации Пушкинского округа.
Турнир проходил в городе Елец под Липецком. В нём приняли участие свыше 200 самбистов из 23 российских регионов.
«Золотую медаль соревнований выиграл Георгий Долгалев, а третье место разделили Дмитрий Петров и Кирилл Конев», — говорится в сообщении.В администрации округа отметили, что победители турнира получили путёвки на первенство России. Эти соревнования состоятся в Уфе летом.
Ранее сообщалось, что юниоры из Подмосковья завоевали восемь медалей на первенстве России по бадминтону.