В Красногорске 5 марта пройдут инклюзивные старты по горным лыжам «Горка Мечты»
5 марта в Красногорске состоятся семейные инклюзивные соревнования «Горка Мечты-2026». Участие в них примут семьи с детьми и молодёжью с ограниченными возможностями здоровья.
Состязания подведут итоги занятий по проекту «Крепкое плечо: программа комплексной реабилитации для детей и молодёжи с ОВЗ и пап, основанная на поддержке и взаимопонимании». Организует мероприятие организация «Лига Мечты. Подмосковье. Комплексная социокультурная и спортивная реабилитация личности».
За победу поборются девять семей из Красногорска, Воскресенска и Мытищ. Площадкой для соревнований станет горнолыжный курорт «Черневская горка» на улице Карбышева, владение 33. Регистрация участников стартует в 10:00. В 11:30 организаторы проведут показательные выступления, а в 13:00 начнётся церемония награждения.
