Нападающий «Локомотива» Воробьёв: голосовал за Митрюшкина на выборах капитана

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв заявил, что на выборах нового капитана команды голосовал за Антона Митрюшкина. Об этом он рассказал после победы над «Пари НН» со счётом 2:1 в 19-м туре РПЛ.



По словам Воробьёва, футболисты самостоятельно определили нового капитана после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что поддержал кандидатуру Митрюшкина, так как тот активно подсказывает партнёрам и хорошо видит игру на поле.

«Антон — коммуникабельный человек, много подсказывает, ему лучше видно поле», — подчеркнул игрок.

Среди претендентов на капитанскую повязку также были Сесар Монтес, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков. В итоге большинством голосов капитаном выбрали Митрюшкина. В текущем сезоне РПЛ вратарь провёл 18 матчей, в четырёх из них сохранил ворота в неприкосновенности и пропустил 22 мяча.
Иван Мусатов

