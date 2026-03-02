Нападающий «Локомотива» Воробьёв: голосовал за Митрюшкина на выборах капитана

02 марта 2026, 16:14

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв заявил, что на выборах нового капитана команды голосовал за Антона Митрюшкина. Об этом он рассказал после победы над «Пари НН» со счётом 2:1 в 19-м туре РПЛ.





По словам Воробьёва, футболисты самостоятельно определили нового капитана после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что поддержал кандидатуру Митрюшкина, так как тот активно подсказывает партнёрам и хорошо видит игру на поле.





«Антон — коммуникабельный человек, много подсказывает, ему лучше видно поле», — подчеркнул игрок.