Нападающий «Локомотива» Воробьёв: голосовал за Митрюшкина на выборах капитана
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв заявил, что на выборах нового капитана команды голосовал за Антона Митрюшкина. Об этом он рассказал после победы над «Пари НН» со счётом 2:1 в 19-м туре РПЛ.
По словам Воробьёва, футболисты самостоятельно определили нового капитана после ухода Дмитрия Баринова в ЦСКА. В беседе с Metaratings.ru он отметил, что поддержал кандидатуру Митрюшкина, так как тот активно подсказывает партнёрам и хорошо видит игру на поле.
«Антон — коммуникабельный человек, много подсказывает, ему лучше видно поле», — подчеркнул игрок.
Среди претендентов на капитанскую повязку также были Сесар Монтес, Николай Комличенко, Дмитрий Воробьёв и Алексей Батраков. В итоге большинством голосов капитаном выбрали Митрюшкина. В текущем сезоне РПЛ вратарь провёл 18 матчей, в четырёх из них сохранил ворота в неприкосновенности и пропустил 22 мяча.