Шоу команды мотофристайла FMX13 в Дубне посмотрели 7500 зрителей

27 июля 2026, 12:49

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

7500 человек пришли посмотреть очередное выступление команды фристайл-мотокросса FMX13 в рамках летнего фестиваля мотокультуры. Оно прошло на площади вокзала Большая Волга в Дубне, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.