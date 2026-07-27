Шоу команды мотофристайла FMX13 в Дубне посмотрели 7500 зрителей
7500 человек пришли посмотреть очередное выступление команды фристайл-мотокросса FMX13 в рамках летнего фестиваля мотокультуры. Оно прошло на площади вокзала Большая Волга в Дубне, сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
Участники команды показали номера повышенной сложности – синхронные и параллельные прыжки на мотоциклах с элементами акробатики в воздухе, сальто назад, «цунами и другие». Основатель и капитан команды, один из сильнейших FMX-райдеров России Алексей Колесников показал самый зрелищный трюк – сальто на багги.
В перерывах между заездами жителей развлекал российский битбоксер, чемпион России и Европы, дважды вице-чемпион мира по битбоксу Вахтанг.
Следующее выступление команды мотофристайла FMX13 состоится 8 августа в Клину. Оно начнётся в 17 часов. Вход будет свободным.
Читайте также: