Шоу «Маги в парках» в Солнечногорске и Люберцах собрало свыше 8000 зрителей
В Городском парке Солнечногорска и Наташинском парке Люберец состоялись очередные отборочные этапы второго Фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.
За два дня площадки фестиваля приняли 8300 человек.
«На сцену вышли начинающие и профессиональные фокусники из Подмосковья, а также из Москвы, Луганска, Твери, Екатеринбурга, Калуги и других городов. В борьбе за выход в финал фестиваля участники показали номера в разных направлениях иллюзионного искусства. Братья Сафроновы, представили авторскую программу, посвященную семейным ценностям, а также яркие трюки и приятные сюрпризы», – рассказали в ведомстве.
Список тех, кто по итогам отборочных этапов прошёл в финал в Солнечногорске и Люберцах, доступен на сайте министерства.
Новые отборочные этапы планируется провести 15 и 16 августа в парке 30-летия Победы Орехово-Зуевского городского округа и в Городском парке Каширы.
Финал фестиваля состоится 12 сентября в парке Мира в Коломне. Там встретятся лучшие участники проекта и определятся победители сезона.