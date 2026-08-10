Шоу «Маги в парках» в Солнечногорске и Люберцах собрало свыше 8000 зрителей

10 августа 2026, 11:42

оригинал Фото: пресс-служба Министерства культуры и туризма МО

В Городском парке Солнечногорска и Наташинском парке Люберец состоялись очередные отборочные этапы второго Фестиваля иллюзионного искусства «Маги в парках» под художественным руководством братьев Сафроновых. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма Московской области.





За два дня площадки фестиваля приняли 8300 человек.

«На сцену вышли начинающие и профессиональные фокусники из Подмосковья, а также из Москвы, Луганска, Твери, Екатеринбурга, Калуги и других городов. В борьбе за выход в финал фестиваля участники показали номера в разных направлениях иллюзионного искусства. Братья Сафроновы, представили авторскую программу, посвященную семейным ценностям, а также яркие трюки и приятные сюрпризы», – рассказали в ведомстве.