В Щёлкове покупатель попытался незаметно вынести из магазина гитару
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже из гипермаркета в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Росгвардейцы прибыли на место по сигналу с кнопки тревоги, которую нажали охранники магазина.
«Выяснилось, что один из покупателей взял бутылку пива, а потом прихватил с полки гитару, но на кассе оплатил только спиртное», — говорится в сообщении.«Забывчивого» покупателя задержали на выходе из магазина и передали полиции для дальнейшего разбирательства.
