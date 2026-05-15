В Щёлкове покупатель попытался незаметно вынести из магазина гитару

15 мая 2026, 13:57

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже из гипермаркета в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Росгвардейцы прибыли на место по сигналу с кнопки тревоги, которую нажали охранники магазина.





«Выяснилось, что один из покупателей взял бутылку пива, а потом прихватил с полки гитару, но на кассе оплатил только спиртное», — говорится в сообщении.