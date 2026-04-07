Штрафы за мешающую мусоровозам парковку в Подмосковье превысили 4,4 млн рублей

07 апреля 2026, 15:23

Штрафы на общую сумму свыше 4,4 млн рублей выписали в марте 400 водителям за парковку во дворах Московской области, препятствующую вывозу мусора с контейнерных площадок. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Выявлять нарушителей помогли активные жители, отправляющие информацию через приложение «Народный инспектор».





«Больше всего случаев неправильной парковки автомобилей зафиксировали за прошедший месяц в Ленинском округе — 73. Второе место антирейтинга занял Одинцовский округ с 54 случаями нарушений. А замыкает топ-3 Красногорск, где выписали 51 штраф», — говорится в сообщении.