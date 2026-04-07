Молодые люди украли средства для волос из двух подмосковных магазинов

07 апреля 2026, 13:23

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Два похожих случая краж из магазинов произошли в один день в Пушкине и Одинцове. Обоих злоумышленников задержали сотрудники вневедомственной охраны. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





В Пушкине сигнал тревоги поступил из сетевого гипермаркета. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что молодой человек сложил в сумку средства для волос и сладости на общую сумму около шести тысяч рублей, а на кассе самообслуживания оплатил только игральные карты.





«Сотрудники Росгвардии задержали «экономного» покупателя. Выяснилось, что это 22-летний приезжий из Архангельской области, у которого уже есть судимость за мошенничество», — говорится в сообщении.