Штрафы за нелегальный сброс мусора в Подмосковье составили 960 тысяч рублей

30 января 2026, 16:48

оригинал Видео: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

53 случая нелегального сброса мусора, включая строительный и крпуногабаритный, рядом с контейнерными площадками выявили в Московской области с начала текущей недели. Общая сумма штрафов составила 960 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Информация о нарушителях поступает с видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион». На записи фиксируется номер машин, с которых сбрасывают мусор.





«В число локаций, где были замечены нарушения, вошли три населённых пункта, входящие в состав Богородского городского округа: село Балобаново и деревни Аксёно-Бутырки и Исаково», — говорится в сообщении.