Штрафы за нелегальный сброс мусора в Подмосковье составили 960 тысяч рублей
53 случая нелегального сброса мусора, включая строительный и крпуногабаритный, рядом с контейнерными площадками выявили в Московской области с начала текущей недели. Общая сумма штрафов составила 960 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Информация о нарушителях поступает с видеокамер, подключённых к системе «Безопасный регион». На записи фиксируется номер машин, с которых сбрасывают мусор.
«В число локаций, где были замечены нарушения, вошли три населённых пункта, входящие в состав Богородского городского округа: село Балобаново и деревни Аксёно-Бутырки и Исаково», — говорится в сообщении.Размер штрафа за нелегальный сброс мусора у контейнерных площадок составляет до 70 тысяч рублей для физических лиц, 100 тысяч рублей для должностных лиц и 200 тысяч рублей для юрлиц.