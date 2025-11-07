Штрафы за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье превысили 1,9 млн рублей
Штрафы на общую сумму более 1, 95 млн рублей выписали в октябре подмосковным автовладельцам за парковку у контейнерных площадок, препятствующую вывозу мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Сообщения о нарушителях жители региона передавали через приложение «Народный инспектор».
«Благодаря приложению в октябре удалось выявить и привлечь к ответственности 340 автовладельцев», — отмечается в сообщении.Больше всего нарушений в октябре зафиксировали в Одинцовском округе — 91. Второе место антирейтинга занял Ленинский округ с 47 нарушителями, третье — Красногорск (42 нарушения), четвёртое — Балашиха (15). А замыкает топ-5 антирейтинга округ Мытищи, где оштрафовали 14 автовладельцев.