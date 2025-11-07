Штрафы за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье превысили 1,9 млн рублей

07 ноября 2025, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Штрафы на общую сумму более 1, 95 млн рублей выписали в октябре подмосковным автовладельцам за парковку у контейнерных площадок, препятствующую вывозу мусора. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Сообщения о нарушителях жители региона передавали через приложение «Народный инспектор».





«Благодаря приложению в октябре удалось выявить и привлечь к ответственности 340 автовладельцев», — отмечается в сообщении.