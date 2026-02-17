Штрафы за парковку у мусорных баков в Подмосковье превысили 2,3 млн рублей

17 февраля 2026, 18:19

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Общая сумма штрафов, выписанных автовладельцам в Московской области за парковку рядом с контейнерными площадками, с начала года составила 2 миллиона 310 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





Взыскание получают водители, чьи автомобили мешают вывозу мусора.





«Больше всего случаев нарушений выявили в Ленинском городском округе — 105. На втором месте антирейтинга Одинцовский округ с 57 выписанными штрафами. А замыкает топ-3 округ Королёв: там обнаружили 41 неправильно припаркованную машину», — говорится в сообщении.