Участки для строительства домов в Подмосковье получили с начала года 85 врачей

24 июля 2026, 12:22

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

85 медиков Московской области получили бесплатные участки по региональной программе «Земля врачам» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.





Программа реализуется с 2021 года. По её условиям, врачи 39 специальностей могут бесплатно получить землю в 32 округах Подмосковья для строительства дома. После регистрации возведённой недвижимости участок разрешается оформить в собственность.





«Всего за время действия программы число врачей, получивших земельные участи, достигло 2 683», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.