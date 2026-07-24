Участки для строительства домов в Подмосковье получили с начала года 85 врачей
85 медиков Московской области получили бесплатные участки по региональной программе «Земля врачам» с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минимущества.
Программа реализуется с 2021 года. По её условиям, врачи 39 специальностей могут бесплатно получить землю в 32 округах Подмосковья для строительства дома. После регистрации возведённой недвижимости участок разрешается оформить в собственность.
«Всего за время действия программы число врачей, получивших земельные участи, достигло 2 683», — рассказал глава Минмособлимущества Алексей Натаров.В этом году лидерами по предоставлению земли врачам стали округа Пушкинский, где передали 16 участков, Чехов (11) и Богородский (восемь).