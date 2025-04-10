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В Одинцове спасли краснокнижную птицу, погибавшую у мусорных баков

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

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Птенца краснокнижного лесного кулика спасли сотрудницы Рузского регионального оператора, раненую птицу девушки нашли на территории одной из контейнерных площадок в Одинцове, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сотрудницы регоператора подобрали птенца и отвезли в местный приют для птиц. У пернатого оказался повреждён глаз. Орнитологи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь птицы», — говорится в сообщении.
Когда кулик поправится, его передадут волонтёрам организации «Воронье гнездо» в Воронежской области, где такие птицы проходят реабилитацию. А если глаз полностью восстановится, кулика отпустят на волю.

Перелётный лесной кулик занесён в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Этот вид находится под угрозой исчезновения.

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В Подмосковье обследовали около 1,9 тыс. примыкающих к лесам земельных участков
10 апреля 2025, 12:28

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Рейды по проверке соблюдения правил противопожарной безопасности на территориях, примыкающих к лесному фонду, проводятся в Московской области с 13 апреля, за это время проверка была проведена почти на 1,9 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.
«За три недели патрули лесной охраны провели 1336 рейдов, обследовали 1891 участок на границе с лесным фондом и выявили 206 фактов несоблюдения лесного законодательства. Виновные должны будут заплатить крупные штрафы и устранить допущенные нарушения», — рассказал глава областного Комлесхоза Евгений Агулов.
В ведомстве напомнили, что владельцы граничащих с лесом участков обязаны обеспечивать очистку от горючих материалов полосы шириной не менее десяти метров от границ леса или отделить участок противопожарной минерализованной полосой шириной 1,4 метра или другим барьером от огня.

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В одиннадцати округах Подмосковья отремонтировали светофоры
10 апреля 2025, 11:54

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Светофоры, расположенные на региональных дорогах в одиннадцати округах Московской области, отремонтировали специалисты Мосавтодора, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ремонт светофоров провели, в частности, на 57-м километре Каширского шоссе в Домодедове, на улице Московская в Подольске, на улице Ленина в Красногорске, на улице Заводская в посёлке Любучаны округа Чехов, на проспекте Красной Армии в Сергиевом Посаде, на улице Горки Киовские в Лобне, на Московском шоссе в Серпухове, на улице Исаева в Королёве, на проспекте Ленина в Егорьевске и на Московской улице в Дмитрове», — говорится в сообщении.
Кроме того, в селе Трубино округа Щёлково сотрудники Мосавтодора починили вызывную кнопку пешеходного светофора, расположенного на Фряновском шоссе.

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В Коломне построят школьный корпус на 400 учеников
10 апреля 2025, 11:40

Фото: istockphoto.com/Smederevac

Пристройку к школе №14, рассчитанную на 400 учеников, планируют возвести в Коломне, подряд на работы выставлен на электронные торги, извещение об этом опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок, сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.
«Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, провести реконструкцию здания школы №14 на улице Шилова в Коломне, поставить туда всё необходимое оборудование, а также построить новый корпус общей площадью более 2 тысяч квадратных метров. Кроме того, на пришкольной территории подрядчик должен будет обустроить спортивное ядро», — говорится в сообщении.
Все работы должны быть завершены в 2027 году.

Начальная цена лота составляет 1 миллиард 262 миллиона 679 тысяч 282 рубля 24 копейки. Заявки принимаются до 21 апреля.

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В Наро-Фоминске отметили День труда
10 апреля 2025, 11:19

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

День труда Московской области, посвящённый сотрудникам промышленных предприятий, работникам сельскохозяйственной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, отметили в Наро-Фоминске, праздник состоялся в центральном дворце культуры «Звезда», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«В ходе мероприятия глава муниципалитета Роман Шамнэ вручил людям труда благодарственные письма от федерального и областного министерств сельского хозяйства, а также ценные подарки грамоты от администрации Наро-Фоминского округа», — говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

С поздравлениями также выступили депутат Госдумы РФ Отари Аршба и заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов. А в праздничном концерте приняли участие творческие коллективы и артисты ЦДК «Звезда».

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Подмосковье вошло в топ-5 по числу заявок на участие в проекте «КАРДО»
10 апреля 2025, 10:58

Фото: пресс-служба конкурс-премии «КАРДО»

Завершилась заявочная кампания на участие в онлайн-этапе VIII сезона Международной конкурс-премии развития уличной культуры и спорта «КАРДО» президентской платформы «Россия – страна возможностей», представители Московской области вошли в том-5 по количеству поданных заявок, сообщает пресс-служба конкурса.
«Всего заявки на участие в седьмом сезоне конкурс-премии подали почти 3 тысячи человек из разных регионов России и 125 стран мира, в том числе 188 заявок поступило от жителей Московской области», — уточняется в сообщении.
Теперь будет проведена экспертная оценка заявителей, а затем их ждут отборочные этапы.

«Мы гордимся, что президентская платформа объединила талантливых деятелей уличного искусства и спортсменов Подмосковья. Уверен, что каждый участник станет важной частью этой динамичной и креативной экосистемы», — сказал генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Призовой фонд «КАРДО» в этом году составляет 7 миллионов рублей.

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