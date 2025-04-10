В Одинцове спасли краснокнижную птицу, погибавшую у мусорных баков

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Птенца краснокнижного лесного кулика спасли сотрудницы Рузского регионального оператора, раненую птицу девушки нашли на территории одной из контейнерных площадок в Одинцове, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Сотрудницы регоператора подобрали птенца и отвезли в местный приют для птиц. У пернатого оказался повреждён глаз. Орнитологи прилагают все усилия, чтобы спасти жизнь птицы», — говорится в сообщении.Когда кулик поправится, его передадут волонтёрам организации «Воронье гнездо» в Воронежской области, где такие птицы проходят реабилитацию. А если глаз полностью восстановится, кулика отпустят на волю.
Перелётный лесной кулик занесён в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Этот вид находится под угрозой исчезновения.
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