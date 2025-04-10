В Одинцове спасли краснокнижную птицу, погибавшую у мусорных баков

Рейды по проверке соблюдения правил противопожарной безопасности на территориях, примыкающих к лесному фонду, проводятся в Московской области с 13 апреля, за это время проверка была проведена почти на 1,9 тыс. земельных участков, сообщает пресс-служба подмосковного Комитета лесного хозяйства.