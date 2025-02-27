В программу благоустройства на 2025 год включили 564 подмосковных дворов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО
В Подмосковье в этом году благоустроят 564 двора. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее сообщалось, что в регионе стартовала программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий».
Перечень работ формируют администрации муниципалитетов по согласовыванию с жителями.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Как рассказали в Минчистоты, на придомовых территориях Подмосковья проведут ремонт проездов, тротуаров и пешеходных коммуникаций; обустроят парковочные места и нанесут разметку; посеют газон и высадят зелёные насаждения; заменят скамейки и урны; обновят бордюрный камень; отрегулируют крышки колодцев.
Адресный перечень программы можно найти на интерактивной карте.
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Перечень работ формируют администрации муниципалитетов по согласовыванию с жителями.
«На протяжении пяти месяцев муниципалитеты собирали обратную связь от жителей по обновлению элементов дворовых территорий. По результатам этих мероприятий уже сформирован план работ по благоустройству 564 объектов. Специалисты начнут ремонт, когда полностью сойдёт снег и просохнет земля», – поделился планами зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Он добавил, что контролировать процесс будут в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики станут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО
Как рассказали в Минчистоты, на придомовых территориях Подмосковья проведут ремонт проездов, тротуаров и пешеходных коммуникаций; обустроят парковочные места и нанесут разметку; посеют газон и высадят зелёные насаждения; заменят скамейки и урны; обновят бордюрный камень; отрегулируют крышки колодцев.
Адресный перечень программы можно найти на интерактивной карте.
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Лора Луганская