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В программу благоустройства на 2025 год включили 564 подмосковных дворов

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

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В Подмосковье в этом году благоустроят 564 двора. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Ранее сообщалось, что в регионе стартовала программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий».

Перечень работ формируют администрации муниципалитетов по согласовыванию с жителями.
«На протяжении пяти месяцев муниципалитеты собирали обратную связь от жителей по обновлению элементов дворовых территорий. По результатам этих мероприятий уже сформирован план работ по благоустройству 564 объектов. Специалисты начнут ремонт, когда полностью сойдёт снег и просохнет земля», – поделился планами зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Он добавил, что контролировать процесс будут в цифровом формате через систему СКПДИ, куда подрядчики станут заносить фотоматериалы выполненных работ с привязкой к геолокации.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Как рассказали в Минчистоты, на придомовых территориях Подмосковья проведут ремонт проездов, тротуаров и пешеходных коммуникаций; обустроят парковочные места и нанесут разметку; посеют газон и высадят зелёные насаждения; заменят скамейки и урны; обновят бордюрный камень; отрегулируют крышки колодцев.

Адресный перечень программы можно найти на интерактивной карте.

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#голосование
#жители
В Дедовске открыли обновлённое педиатрическое отделение больницы
27 февраля 2025, 18:31

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Истринской больнице в Дедовске после капремонта заработало педиатрическое отделение на 35 коек. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Лечение в медучреждении будут проходить дети с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистыми заболеваниями, патологиями мочевыводящих путей и желудочно-кишечного тракта.
«Большое внимание при проведении капремонта уделялось созданию комфортных условий для пациентов. В больнице создана доступная среда для маломобильных пациентов. Оборудованы двухместные палаты с санузлом и душевой. Каждая койка в палатах обеспечена точкой кислорода с подключением медоборудования, в том числе мониторов пациента», – сказал зампредседателя правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
В здании заменили все инженерные коммуникации и кровлю, выполнили внутреннюю отделку, установили новую систему вентиляции, оборудовали мельцеровские боксы и палату интенсивной терапии. Кроме того, в отделении обновили мебель.

Маленьких пациентов в отделении лечат педиатры, неонатологи и узкопрофильные специалисты – невролог, инфекционист, пульмонолог, хирург, офтальмолог, отоларинголог и другие врачи.

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На Курском вокзале с 1 марта изменится схема выхода с платформы МЦД-4
27 февраля 2025, 18:06

Фото: istockphoto.com/Inna Polekhina

Выход в тоннель №3 с платформы МЦД-1 на Курском вокзале будет закрыт на спуск с субботы, 1 марта, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию.
«Тоннель №3 будет работать только в одну сторону — на подъём на платформу к поездам. Для выхода с платформы пассажирам предлагается пользоваться двумя другими тоннелями», — говорится в сообщении.
Отмечается, что через тоннель №1 пассажиры смогут пройти к станциям метро «Курская» и «Чкаловская». Тоннель №2 расположен ближе к станции «Чкаловская», для перехода нужно будет совершить наземную пересадку.

Информация о новой схеме прохода уже размещена на платформе МЦД-3, кроме того, для удобства пассажиров предусмотрена напольная навигация.

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В Подмосковье доступными для бракосочетания сделали все красивые даты
27 февраля 2025, 17:54

Фото: iStock / Елена Новикова

В Московской области впервые открыли слоты времени для регистрации брака в нерабочие дни – воскресенье и понедельник, имеющие красивое сочетание цифр. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Подмосковья.
«Мы увидели запрос на красивые, как говорят молодожёны, даты для свадьбы. Теперь в регионе можно зарегистрировать брак в любую красивую дату этого сезона – как в рабочий день, так и в выходной. Формат может быть любым: свадьба в парке и усадьбе, торжество в своей локации, классическая регистрация», – рассказала Вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Она добавила, что уже более 20 тыс. пар запланировали свадьбу в этом году.

Как уточнили в министерстве, теперь пары, желающие вступить в брак, могут подать заявления на такие привлекательные даты, как 05.05.2025 (понедельник), 25.05.2025 (воскресенье), 15.06.2025 (воскресенье), 25.08.2025 (понедельник), 15.09.2025 (понедельник) и 05.10.2025 (воскресенье), а также на 15.12.2025 (понедельник).

При этом важно заранее подавать заявление на регистрацию, чтобы выбрать самое подходящее время и место для торжества.

Кроме того, будущие супруги могут запланировать регистрацию брака на одной из выездных площадок региона. Всего их около 60. Церемония останется полностью официальной: регистратор приезжает со всеми необходимыми документами, и брак регистрируется по российским законам. Преимущество – в том, что теперь не нужно отдельно посещать ЗАГС для оформления документов.

Найти информацию о выездных площадках и подробнее узнать о лучших локациях области для бракосочетания можно на портале «Свадьба в Подмосковье».

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Молочный холдинг «ЭкоНива» объявил о запуске образовательного проекта для студентов
27 февраля 2025, 17:50

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Группа компаний «ЭкоНива», один из ведущих игроков российской молочной отрасли, открывает набор студентов на новую образовательную программу «Весенняя академия — 2025». Обучение пройдет с марта по апрель на предприятиях холдинга и ориентировано на студентов, интересующихся сельским хозяйством, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Программа включает интенсивные курсы по ключевым направлениям: животноводство, агрономия, почвоведение, селекция и семеноводство, переработка, инжиниринг, строительство и экономика.

Участники смогут не только прослушать лекции экспертов, но и принять участие в экскурсиях, командообразующих мероприятиях и практических занятиях. В каждой группе предусмотрено 15 мест. Компания обеспечит студентам транспорт, проживание и питание на время обучения.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отметили, что подать заявку могут студенты 3 или 4 курсов бакалавриата, 3 или 5 курсов специалитета и 1–2 курсов магистратуры.

Кроме того, принимаются заявки от студентов средних профессиональных учебных заведений по направлениям «переработка» и «инжиниринг». К участию допускаются только те, кто ранее не проходил обучение в проектах компании.

Заявки принимаются не позднее, чем за 14 дней до начала курса. Расписание и условия участия опубликованы на сайте «ЭкоНивы».

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В Раменском запустят производство одежды более чем за 2,6 млрд рублей
27 февраля 2025, 17:43

Фото: iStock / _jure

В Раменском появится комплекс по серийному производству одежды. Для этого компания «Логистик-М», входящая в группу «ВСФ Логистика», получила участок в льготную аренду, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Объём инвестиций компании в создание производственного комплекса превышает 2,6 млрд рублей. Запуск производства запланирован на 2027 год. В рамках проекта планируется создать 150 рабочих мест. После вывода предприятия на полную мощность, ежегодный объём производства составит 1,25 млн единиц одежды», – отметила Зиновьева.
Под реализацию инвестпроекта компании предоставили земельный участок площадью более 37 га.
«В планах – построить комплекс зданий общей площадью 38 тыс. кв. м. Там разместят само производство и оборудуют зоны для логистических операций», – добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.
На предприятии будут выпускать верхнюю одежду для всей семьи по собственному дизайну из трикотажа, кожи и меха.

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