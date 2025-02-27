В Подмосковье разработали алгоритм устранения навалов бытовых отходов во дворах

Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области в рамках проекта «Чистый двор» разработало алгоритм выявления и устранения локальных навалов отходов во дворах многоквартирных домов. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Искусственный интеллект выявляет по камерам системы «Безопасный регион» факт сброса КГО. Ответственные лица в муниципалитете за 24 часа распределяют задачу по уборке на исполнителей – управляющую организацию или МБУ по содержанию территорий. Если нарушение не устранено за 48 часов, исполнителей штрафуют», – пояснили в Минчистоты.Там уточнили, что обслуживающим организациям за месяц вынесли 143 постановления более чем на 7 млн рублей. Камеры зафиксировали за оставлением крупногабаритного мусора во дворах семь человек. Сумма штрафа для каждого составит до 5 тыс. рублей.
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Лора Луганская