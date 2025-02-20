Штрафы за перевозку стройотходов в Подмосковье за неделю составили 1,6 млн рублей

Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
Общая сумма штрафов за незаконную перевозку строительных отходов в Московской области за текущую неделю составила 1,6 млн рублей, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«Всего было выявлено 59 случаев нелегальной транспортировки строительных отходов, общая сумма штрафов за это нарушение составила 1,6 млн рублей. Больше всего случаев нарушений зафиксировали на территории Дзержинского, Раменского и Одинцовского округов», — говорится в сообщении.В министерстве также напомнили, что получить талон на законную перевозку строительного мусора можно онлайн — через областной портал госуслуг. В заявке нужно указать личные данные, объём перевозимых отходов и их происхождение.
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