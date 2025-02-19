Подмосковный комплекс по утилизации отходов посетила делегация из Пскова

Делегация из Пскова посетила один из крупнейших комплексов по переработке отходов (КПО) Московской области, расположенный в Сергиево-Посадском округе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
«В состав делегации вошли замгубернатора Псковской области Игорь Шатурный, врио главы комитета по строительству и ЖКХ региона Ксения Григорьева и исполняющий обязанности гендиректора псковского регионального оператора «Экогрупп» Денис Кузнецов», — говорится в сообщении.Представители Псковской области ознакомились с подмосковным опытом утилизации отходов перед открытием аналогичного КПО в их регионе.
«На территории Московской области работает 11 комплексов по переработке отходов. Все они оснащены новейшим оборудованием и автоматизированы. Наша цель — создать условия, при которых не будет возникать запахов и загрязнения почвы», — сказал зампред подмосковного правительства — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.Он добавил, что в настоящее время на КПО Подмосковья отбирается свыше типов материалов для вторичной переработки, и подчеркнул, что технологические процессы будут продолжать совершенствоваться.
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