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Штрафы за сброс мусора мимо баков в Подмосковье составили 750 тысяч рублей

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

42 постановления о штрафах на общую сумму 750 тысяч рублей выписали в Московской области за последние семь дней за сброс отходов рядом с баками на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.



У баков, как правило, оставляют крупногабаритный и строительный мусор, за легальную утилизацию которого нужно платить отдельно. Штрафы выписывают автовладельцам, на чьих машинах привезли отходы.

«Нарушителей выявляют с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Камеры фиксируют номера машин и передают эти данные для составления протоколов об административном нарушении», — говорится в сообщении.
Размер штрафа за нелегальный сброс мусора составляет до 70 тысяч рублей для физических лиц, до 100 тысяч рублей для должностных лиц и до 200 тысяч рублей для юрлиц.
Лев Каштанов

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