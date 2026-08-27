Штрафы за сброс мусора мимо баков в Подмосковье составили 750 тысяч рублей

27 августа 2026, 14:26

оригинал Фото: пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

42 постановления о штрафах на общую сумму 750 тысяч рублей выписали в Московской области за последние семь дней за сброс отходов рядом с баками на контейнерных площадках. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.





У баков, как правило, оставляют крупногабаритный и строительный мусор, за легальную утилизацию которого нужно платить отдельно. Штрафы выписывают автовладельцам, на чьих машинах привезли отходы.





«Нарушителей выявляют с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион». Камеры фиксируют номера машин и передают эти данные для составления протоколов об административном нарушении», — говорится в сообщении.