Спасатели нашли заблудившегося в мытищинском лесопарке подростка

27 августа 2026, 14:13

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

13-летний мальчик заблудился в Хлебниковском лесопарке в районе посёлка Вёшки округа Мытищи. Вернуть подростка домой помогли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Инцидент произошёл в среду, 26 августа. В 20:12 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили родители мальчика. Они рассказали, что их сын, гуляя на природе, потерял ориентиры и знает, куда идти.





«Спасатели оперативно приехали на место и приступили к поискам. Установить местонахождение подростка им удалось по сигналу мобильного телефона, и уже в 21:10 «потеряшку» вывели из леса», — говорится в сообщении.