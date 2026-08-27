Спасатели нашли заблудившегося в мытищинском лесопарке подростка
13-летний мальчик заблудился в Хлебниковском лесопарке в районе посёлка Вёшки округа Мытищи. Вернуть подростка домой помогли работники Мособлпожспаса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошёл в среду, 26 августа. В 20:12 в единую службу экстренных вызовов «Система-112» позвонили родители мальчика. Они рассказали, что их сын, гуляя на природе, потерял ориентиры и знает, куда идти.
«Спасатели оперативно приехали на место и приступили к поискам. Установить местонахождение подростка им удалось по сигналу мобильного телефона, и уже в 21:10 «потеряшку» вывели из леса», — говорится в сообщении.Мальчика передали родителям. Медицинская помощь ему не потребовалась.
Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели освободили пенсионерку, застрявшую в балконной решётке.