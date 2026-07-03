В Дубне благоустроят лесопарк на территории лыжной базы

03 июля 2026, 16:21

оригинал Фото: медиасток.рф

Территорию лесопарка в районе лыжной базы планируют благоустроить в Дубне. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.





Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.





«Подрядчик должен будет благоустроить участок площадью 40 гектаров рядом с улицей Лесная в городе Дубна. Завершение работ запланировано на текущий год», — говорится в сообщении.