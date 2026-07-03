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В Дубне благоустроят лесопарк на территории лыжной базы

оригинал Фото: медиасток.рф

Территорию лесопарка в районе лыжной базы планируют благоустроить в Дубне. Подряд на проведение работ выставили на открытые электронные торги. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.



Извещение о проведении торгов опубликовали в Единой информационной системе в сфере закупок.

«Подрядчик должен будет благоустроить участок площадью 40 гектаров рядом с улицей Лесная в городе Дубна. Завершение работ запланировано на текущий год», — говорится в сообщении.
Начальная цена лота составляет 251 миллион 927 тысяч 150 рублей. Заявки принимаются до 14 июля.

Благоустройство собираются проводить по госпрограмме «Формирование комфортной городской среды». Финансирование предусмотрено из бюджетов Московской области и муниципалитета.
Лев Каштанов

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