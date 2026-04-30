Штрафы за сброс мусора вне баков в Подмосковье составили 1,7 млн рублей
110 случаев сброса мусора из машин вне баков контейнерных площадок зафиксировали в Московской области за минувшую неделю. Общая сумма штрафов, выписанных за это нарушение, превысила 1,7 млн рублей., сообщает пресс-служба регионального министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.
Нарушения выявляются в автоматическом режиме: с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
«Камеры фиксируют номер машины, после чего автовладелец получает штраф по упрощенной системе», — говорится в сообщении.Если мусор выбросили из легкового автомобиля, штраф для физлица составляет десять тысяч рублей, для должностного лица — 20 тысяч рублей и для юрлица — 30 тысяч рублей. В случае с грузовиком суммы возрастают: физлицо заплатит 40 тысяч рублей, должностное лицо — 60 тысяч рублей, а юрлицо — 100 тысяч рублей.