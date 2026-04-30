В Щёлкове проверили ход строительства дома для переселенцев из аварийного жилья

30 апреля 2026, 15:54

оригинал Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО

Многоэтажный дом с квартирами для переселенцев из аварийного жилья строят на Заречной улице в Щёлкове. Ход работ проверили инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.





Согласно проекту, в состав дома входят пять секций разной высоты: первая, вторая, четвёртая и пятая будут 15-этажными, а третья — 17-этажной.





«В настоящее время строительная готовность дома составляет 25%», — отмечается в сообщении.