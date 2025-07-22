Сибирский силач Мусаев готовится установить в Люберцах рекорд мира по экстриму

22 июля 2025, 22:13

оригинал Фото: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Силач-сгибатель из Омска Полад Мусаев приступил к репетиции рекорда мира по сценическому экстриму. Он попытается установить его на Дне города Люберцы 30 августа в рамках открытого всероссийского турнира «Богатырские игры. Люберцы 2025». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Для мирового рекорд силачу из Сибири предстоит за 7 минут выполнить три разных номера сценического экстрима подряд со стальными предметами. Сначала он намотает на руку не менее двух стальных арматур, затем сломает не менее четырёх стальных шурупов подряд, а в завершении согнёт об голову ещё одну арматуру», – рассказал заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по силовым номерам Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк.