В шахматном турнире в Воскресенске приняли участие около 50 человек

22 июля 2025, 17:20

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Воскресенск

Турнир, приуроченный к Международному дню шахмат, состоялся в Воскресенском шахматном клубе. В соревнованиях приняли участие 48 человек в возрасте от семи до 80 лет из Московской области и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования были организованы по швейцарской системе: в семь туров с контролем времени десять минут и добавлением пяти секунд на ход каждому сопернику.





«Победу на турнире одержал шахматист из села Конобеево округа Воскресенск Рашид Кузахмедов. Серебряную медаль завоевал москвич Тигран Степанянц, а третье место занял вице-чемпион Воскресенска Владимир Шорин», —говорится в сообщении.