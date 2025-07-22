В шахматном турнире в Воскресенске приняли участие около 50 человек
Турнир, приуроченный к Международному дню шахмат, состоялся в Воскресенском шахматном клубе. В соревнованиях приняли участие 48 человек в возрасте от семи до 80 лет из Московской области и Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Соревнования были организованы по швейцарской системе: в семь туров с контролем времени десять минут и добавлением пяти секунд на ход каждому сопернику.
«Победу на турнире одержал шахматист из села Конобеево округа Воскресенск Рашид Кузахмедов. Серебряную медаль завоевал москвич Тигран Степанянц, а третье место занял вице-чемпион Воскресенска Владимир Шорин», —говорится в сообщении.Среди девушек победила жительница города Белооозёрский округа Воскресенск Анастасия Зинякова. Лучим молодым шахматистом стал представитель Воскресенска Лев Эрлих, а лучшим среди ветеранов — воскресенец Александр Кожухов.