Силач из Люберец представит шоу Дне физкультурника в Белгородской области
Видео: пресс-служба администрации г. о. Люберцы
Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян выступит с программой по сценическому экстриму в Белгородской области. Люберчанин по прозвищу «Русский Халк» представит благотворительное шоу 9 августа, в День физкультурника, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Буду скручивать в трубочку миску и сковородку небольшого диаметра. Также продемонстрирую номер по разрушению подряд шпилек из оцинкованной стали небольшой длины и скручиванию лопаты из закалённой стали с рёбрами жёсткости», – рассказал Агаджанян.Богатырь из Люберец также анонсировал отдельный номер с грелками – он будет разрывать их с отягощениями.
«В кульминации выступления разорву грелки в прыжках со стоящими и сидящими на мне ассистентами», – отметил «Русский Халк».
День физкультурника отмечают ежегодно во вторую субботу последнего летнего месяца.