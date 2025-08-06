Силач из Люберец представит шоу Дне физкультурника в Белгородской области

06 августа 2025, 15:16

Видео: пресс-служба администрации г. о. Люберцы

Заместитель президента Федерации силового экстрима России, многократный рекордсмен мира по буксировке многотонной техники и силовым номерам Сергей Агаджанян выступит с программой по сценическому экстриму в Белгородской области. Люберчанин по прозвищу «Русский Халк» представит благотворительное шоу 9 августа, в День физкультурника, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.







«Буду скручивать в трубочку миску и сковородку небольшого диаметра. Также продемонстрирую номер по разрушению подряд шпилек из оцинкованной стали небольшой длины и скручиванию лопаты из закалённой стали с рёбрами жёсткости», – рассказал Агаджанян.