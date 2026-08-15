15 августа 2026, 09:24

В Шатуре при попадании БПЛА в частный дом пострадали женщина и 9-летний ребёнок

оригинал Фото: Istock / Terry Papoulias

Сегодня ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона удалось сбить и подавить 8 БПЛА. Беспилотники были зафиксированы в районах Домодедово, Одинцово, Раменского, Чехова, Шатуры и Воскресенска. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.