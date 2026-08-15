Силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область
Сегодня ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Над территорией региона удалось сбить и подавить 8 БПЛА. Беспилотники были зафиксированы в районах Домодедово, Одинцово, Раменского, Чехова, Шатуры и Воскресенска. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Не обошлось без пострадавших. В Шатуре беспилотник попал в частный жилой дом. В результате пострадали 55-летняя женщина и её 9-летний ребёнок. Наиболее тяжёлое состояние у мальчика. Сейчас он находится под наблюдением врачей, медики оказывают ему необходимую помощь. В ближайшее время ребёнка планируют эвакуировать в ДНКЦ имени Рошаля для дальнейшего лечения.
Женщина получила травму головы. Её состояние оценивается как средней степени тяжести, она также находится под наблюдением специалистов.
Помимо пострадавших, в Шатуре зафиксированы повреждения кровли частного дома. Информации о других разрушениях на данный момент не сообщается.
Отражение атаки продолжается. Новые беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским городскими округами. Все оперативные службы Московской области работают в усиленном режиме.
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