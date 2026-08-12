Губернатор Кондратьев: сотни БПЛА ВСУ атаковали гражданские объекты на Кубани
В Краснодарском крае минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников, совершенную вооруженными силами Украины. Об этом стало известно 12 августа.
Как сообщил в Макс губернатор Вениамин Кондратьев, число аппаратов исчислялось несколькими сотнями. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.
Глава региона назвал произошедшее бесчеловечными и преступными действиями киевского режима. По его данным, в результате атак есть погибшие и раненые, в том числе среди детей.
Ранее при атаке БПЛА ВСУ в ЛНР погиб 13-летний подросток. Подробности в нашем материале.
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