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Губернатор Кондратьев: сотни БПЛА ВСУ атаковали гражданские объекты на Кубани

Губернатор Кондратьев: при атаке ВСУ на гражданские объекты погибли дети
Фото: istockphoto/NiseriN

В Краснодарском крае минувшей ночью отразили массированную атаку беспилотников, совершенную вооруженными силами Украины. Об этом стало известно 12 августа.



Как сообщил в Макс губернатор Вениамин Кондратьев, число аппаратов исчислялось несколькими сотнями. Удары пришлись по гражданской инфраструктуре и жилым домам в Новороссийске, Анапе, Геленджике и Темрюкском районе.

Глава региона назвал произошедшее бесчеловечными и преступными действиями киевского режима. По его данным, в результате атак есть погибшие и раненые, в том числе среди детей.

Ранее при атаке БПЛА ВСУ в ЛНР погиб 13-летний подросток. Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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