При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадала девушка на базе отдыха
Слюсарь: В Ростовской области из-за падения БПЛА пострадала посетительница базы отдыха
Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку ВСУ, есть последствия на земле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.
Он пояснил, что в результате падения обломков украинского беспилотника пострадала посетительница базы отдыха «Исток» под Донецком. Девушку госпитализировали в городскую больницу в состоянии средней тяжести, сейчас врачи оказывают пациентке всю необходимую помощь.
«На территории Гундоровского водоподъема в хуторе Малая Каменка Каменского района загорелась сухая растительность», — добавил Слюсарь.Специалисты уже выехали на место для тушения. По предварительным данным, жертв или пострадавших там нет. Губернатор предупредил, что беспилотная опасность в регионе сохраняется, и призвал жителей не выходить на открытые пространства — вместо этого следует укрыться в помещениях и держаться подальше от окон.