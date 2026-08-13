При атаке БПЛА на Ростовскую область пострадала девушка на базе отдыха

13 августа 2026, 02:27

Слюсарь: В Ростовской области из-за падения БПЛА пострадала посетительница базы отдыха

Фото: iStock/maxim4e4ek

Силы ПВО отражают в Ростовской области воздушную атаку ВСУ, есть последствия на земле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.





Он пояснил, что в результате падения обломков украинского беспилотника пострадала посетительница базы отдыха «Исток» под Донецком. Девушку госпитализировали в городскую больницу в состоянии средней тяжести, сейчас врачи оказывают пациентке всю необходимую помощь.





«На территории Гундоровского водоподъема в хуторе Малая Каменка Каменского района загорелась сухая растительность», — добавил Слюсарь.