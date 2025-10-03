Сильный пожар вспыхнул рядом с парком аттракционов во Владивостоке
Возгорание зафиксировано на набережной во Владивостоке недалеко от парка аттракционов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Пламя вспыхнуло в одном из кафе и распространилось на площади 150 «квадратов». Согласно полученной информации, бригада пожарных прибыла на место происшествия уже через четыре минуты после возгорания.
Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей пишет, что пожар случился на набережной Спортивной гавани. Столб черного дыма поднялся вверх на десятки метров, причины ЧП уточняются. По предварительным данным, в результате возгорания никто не пострадал.
Ранее во Владивостоке обрушился учебный корпус колледжа. Жертв удалось избежать, так как инцидент произошел ранним утром до начала занятий.
