Во Владивостоке обрушилось здание колледжа
Здание Промышленного колледжа энергетики и связи обрушилось ранним утром во Владивостоке на улице Борисенко. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, что разрушены все три этажа здания. По предварительным данным, пострадавших и погибших нет, так как на момент ЧП учебные занятие еще не начались. Местные жители рассказали, что летом в здании проводились ремонтные работы, и поводов для беспокойства не было.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства инцидента в настоящее время выясняются.
По факту обрушения учебного корпуса колледжа прокуратура начала служебную проверку. Согласно предварительным данным, произошло обрушение железобетонных потолочных перекрытий и нарушение целостности части фасада здания. Доступ на территорию образовательного учреждения ограничен.
