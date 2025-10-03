Во Владивостоке обрушилось здание колледжа

03 октября 2025, 03:08

Здание колледжа рухнуло во Владивостоке

Фото: istockphoto / Roman Novitskii

Здание Промышленного колледжа энергетики и связи обрушилось ранним утром во Владивостоке на улице Борисенко. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.