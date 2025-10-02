В Тюмени мужчина попал под поезд и выжил
В Тюмени молодой человек очень спешил на поезд, но не успел перебежать пути перед надвигающимся железнодорожным составом. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+».
На записи видно, как мужчина принимает горизонтальное положение вдоль рельс, а поезд проезжает над ним. По предварительным данным, он смог вовремя среагировать после подсказки пассажиров, находившихся на перроне.
В результате инцидента парень выжил. Очевидцы помоги ему подняться и назвали идиотом. Одна из женщин с коляской оказалась слишком чувствительной не смогла смотреть на происходящее, в ужасе сбежав с платформы.
Ранее жительница Москвы раскритиковала пожарных, приехавших на вызов, и начала снимать их на камеру. По ее словам, сотрудники экстренных служб прибыли с опозданием и действовали неэффективно.
Читайте также: