В Тюмени мужчина попал под поезд и выжил

02 октября 2025, 23:22

Фото: istockphoto / Artur Nichiporenko

В Тюмени молодой человек очень спешил на поезд, но не успел перебежать пути перед надвигающимся железнодорожным составом. Кадры с места происшествия опубликовал Telegram-канал «Плохие новости 18+».