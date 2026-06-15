Симфонический оркестр Московской областной филармонии выступил в Консерватории

15 июня 2026, 16:52

оригинал Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Симфонический оркестр Московской областной филармонии впервые выступил на сцене Московской государственной Консерватории имени П. И. Чайковского. Концерт прошел в рамках IX Всероссийского музыкального фестиваля «Рожденные Россией», который с 12 по 15 июня объединил ведущие музыкальные коллективы страны, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.





Выступление стало важной вехой в истории оркестра. Коллектив продолжает масштабное обновление, которое началось после назначения в марте художественным руководителем известного дирижера Дмитрия Юровского. Музыкант рассматривает работу с оркестром как значимый творческий проект и намерен расширять репертуар, а также развивать многожанровый формат концертных программ.



Фото: Министерство культуры и туризма Московской области

Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что фестиваль помогает раскрывать тему национальных культурных традиций через музыку. По его словам, концерт в БЗК открывает новую страницу сотрудничества между Московской областной филармонией и одним из главных музыкальных вузов страны, что создаст дополнительные возможности для развития коллектива.



«Идея фестиваля с каждым годом становится все актуальнее. Тема гордости за Отечество — наши традиционные духовные ценности, наши культурные коды — раскрывается здесь через музыку. И для Симфонического оркестра Московской областной филармонии, который сейчас переживает второе рождение под руководством Дмитрия Михайловича Юровского, нынешнее выступление является важной отправной точкой», — сказал он.

Фото: Министерство культуры и туризма Московской области