Симфонический оркестр Московской областной филармонии выступил в Консерватории
Симфонический оркестр Московской областной филармонии впервые выступил на сцене Московской государственной Консерватории имени П. И. Чайковского. Концерт прошел в рамках IX Всероссийского музыкального фестиваля «Рожденные Россией», который с 12 по 15 июня объединил ведущие музыкальные коллективы страны, сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Выступление стало важной вехой в истории оркестра. Коллектив продолжает масштабное обновление, которое началось после назначения в марте художественным руководителем известного дирижера Дмитрия Юровского. Музыкант рассматривает работу с оркестром как значимый творческий проект и намерен расширять репертуар, а также развивать многожанровый формат концертных программ.
Министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов отметил, что фестиваль помогает раскрывать тему национальных культурных традиций через музыку. По его словам, концерт в БЗК открывает новую страницу сотрудничества между Московской областной филармонией и одним из главных музыкальных вузов страны, что создаст дополнительные возможности для развития коллектива.
«Идея фестиваля с каждым годом становится все актуальнее. Тема гордости за Отечество — наши традиционные духовные ценности, наши культурные коды — раскрывается здесь через музыку. И для Симфонического оркестра Московской областной филармонии, который сейчас переживает второе рождение под руководством Дмитрия Михайловича Юровского, нынешнее выступление является важной отправной точкой», — сказал он.14 июня оркестр под управлением Дмитрия Юровского представил публике насыщенную программу. В нее вошли Второй концерт Сергея Рахманинова с участием пианиста Дмитрия Маслеева, Вторая симфония Петра Чайковского, «Вальс» из музыки к драме Михаила Лермонтова «Маскарад» Арама Хачатуряна и увертюра Антона Аренского «Сон на Волге».
Организаторы считают участие в фестивале важным этапом дальнейшего развития оркестра и укрепления его творческих позиций. Фестиваль «Рожденные Россией» традиционно проводят ко Дню России. Его художественным руководителем выступает заслуженный деятель искусств России, профессор Александр Соловьев.
Одной из особенностей форума остается участие фольклорных коллективов, которые ежегодно выходят на сцену Большого зала Московской консерватории в праздничные дни. Народный артист России Максим Дунаевский подчеркнул, что фестиваль играет важную роль в поддержке региональных коллективов и исполнителей. По его мнению, такие проекты помогают открывать новые имена и популяризировать лучшие культурные достижения российских регионов.
В программу фестиваля также вошли выступления Академического большого концертного оркестра имени Ю. В. Силантьева, Народного хора кафедры хорового и сольного народного пения Российской академии музыки имени Гнесиных, фольклорного ансамбля Музыкального училища имени Гнесиных, Хора русской песни Владимирского областного музыкального колледжа имени А. П. Бородина и Симфонического оркестра Липецкой государственной филармонии.
Среди участников также выступил виолончелист Александр Рамм — лауреат премии Президента РФ для молодых деятелей культуры.