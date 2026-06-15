В подмосковном главке МЧС назвали главное правило безопасности отдыха детей у воды

15 июня 2026, 16:37

Видео: пресс-служба МЧС РФ

Места у воды – излюбленные локации для семейного отдыха. Однако для того, чтобы получить от такого досуга только удовольствие, необходимо запомнить несколько простых правил безопасности, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Первое, что нужно знать каждому взрослому, – ни в коем случае нельзя отпускать ребёнка из виду, даже если он умеет плавать или стоит на мелководье.

«И в реке, и на море, и в бассейне на даче нужен ваш контроль. Лучшая страховка – ваше присутствие рядом. Дети тонут тихо, часто это выглядит как обычная игра в воде. Но если ребёнок затих и долго не выныривает, лучше подстраховаться и проверить, всё ли в порядке», – посоветовали в ведомстве.

«Официальные пляжи регулярно проверяют спасатели. Там нет резких перепадов глубины дна, опасных ям или холодных ключей. Дикий пляж – всегда неизвестность. Круги, жилеты и нарукавники – это помощь, а не гарантия, они не заменят внимания родителя. Ребёнок может просто перевернуться или выскользнуть», – предупредили в региональном главке МЧС.