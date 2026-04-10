Сотрудники подмосковной ГАИ в Пасхальную ночь будут дежурить у храмов и церквей

10 апреля 2026, 17:30

оригинал Фото: пресс-служба ГАИ МО

В предстоящие выходные и в Пасхальную ночь сотрудники подмосковной Госавтоинспекции будут в усиленном режиме нести службу у храмов и церквей, где пройдут праздничные богослужения. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ региона.





Полицейские обеспечат безопасность верующих, а при необходимости расскажут, где можно безопасно оставить автомобиль.

«В случае поломки они окажут посильную практическую помощь на дороге. Просим водителей заранее планировать маршрут, не блокировать подъезды к храмам, не оставлять автомобили на тротуарах и газонах», – рассказали в пресс-службе.