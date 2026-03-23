Синхронисты из Подмосковья выиграли восемь медалей на соревнованиях в Югре

23 марта 2026, 13:36

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые и четыре серебряные медали завоевали представители Московской области на всероссийских соревнованиях по синхронному плаванию «Жемчужина Югры». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в Ханты-Мансийске с 15 по 20 марта.





«Золото выиграли Яна Ковальчук и Анастасия Никитенко в дисциплине «дуэт — техническая программа» в возрастной категории старше 15 лет, Мария Боярская и Анна Люосева в дисциплине «дуэт» среди участниц 13-15 лет, а также команда девушек 13-15 лет в дисциплине «комби» и команда спортсменок старше 15 лет в дисциплине «группа», — говорится в сообщении.